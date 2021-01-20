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Миллиардер Джек Ма впервые з три месяца появился на публике

20 января, 10:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Самый богатый китаец пропадал с конца октября и сегодня неожиданно вышел в эфир

После своего загадочного "исчезновения" один из богатейших людей планеты и основатель Alibaba Джек Ма появился на публике. В онлайн-режиме он провел встречу со 100 сельскими учителями Китая.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что миллиардер не появлялся на публике с 24 октября, когда он раскритиковал финансовых регуляторов Китая на финансовом форуме в Шанхае, из-за чего начался конфликт с китайскими властями.

И Фонд миллиардера, и его компания Alibaba Group подтвердили, что сегодня Ма принял участие в онлайн-церемонии ежегодного мероприятия "Инициатива сельских учителей". В 50-секундном видео Ма говорил прямо в камеру из комнаты. Он обратился к учителям, получившим премию Джека Ма.

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"Мы не можем встретиться в Санье из-за эпидемии. Когда эпидемия закончится, мы должны найти время, чтобы наверстать поездку всех в Санью, а потом мы встретимся снова", – сказал миллиардер.

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Напомним, что скандальное выступление Ма в Шанхае, которое многие пользователи оценили за смелость высказываний, сорвало первичное публичное размещение акций Ant Group, которое планировалось как крупнейшее в мире. Предполагается, что инициатором отмены IPO мог стать сам председатель КНР Си Цзиньпин. После этого в отношении Alibaba было возбуждено антимонопольное расследование.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:

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Китай миллиардеры Alibaba Джек Ма
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