Военный ликбез для Запада. Противники войны в Украине объявили "кровавый месяц" посольствам России

Массовые акции протеста против российского вторжения охватили столицы ведущих стран мира. Их практически ежедневно устраивают выходцы из Украины и неравнодушные местные жители. Во время таких митингов украинцы показывают, что на самом деле принес "русский мир" в нашу страну – насилие, разруху и смерть.
В последние дни акции приобрели более радикальный характер. После того, как стало известно о фактах массового изнасилования украинок, женщины стали выходить на акции под посольства РФ в окровавленных одеждах. В Чехии даже объявили дипмиссиям России "кровавый месяц".
Сайт "Сегодня" собрал самые яркие акции.
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Израиль
13 апреля перед посольством РФ в Тель-Авиве собралась группа женщин в белых платьях, залитых красной краской. Как сообщили участники, на акцию вышли гражданки Израиля, Украины, а также россиянки, которые не согласны с действиями их страны.
Акция началась незадолго до завершения рабочего дня в российском посольстве. Участницы хотели, чтобы уходящие домой сотрудники дипмиссии увидели "кровавые пятна мирных граждан Украины", от которых России не так-то просто будет "отмыться".
Эстония
Примерно такую же картину 13 апреля видели сотрудники посольства России в Эстонии. Как сообщает агентство ERR, в Таллинне около 20 женщин и мужчин надели темные мешки на головы и вышли на улицу со связанными руками и в окровавленном белье.
Таким образом они хотели привлечь внимание к массовым изнасилованиям российскими солдатами граждан Украины.
"Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, которые поддерживают эту войну, тем самым поддерживают военные преступления, эти жестокие зверства, и сами являются соучастниками этих действий. Это наше послание сторонникам путинского режима в России, Эстонии и других странах", – заявил один из участников акции.
Чехия
В Праге аналогичные протесты начались еще 26 марта, когда группа чешских активистов облила искусственной кровью вход в посольство России в этой стране.
Как сообщает местный портал Seznam Zpravy, каждый из участников пришел в посольство с пятилитровым ведром искусственной крови (примерно столько есть в теле взрослого человека).
"Наша акция является ответом на убийства невинных мирных жителей, особенно детей, женщин и пожилых людей. Наша "кровь" – ничто по сравнению с действительно пролитой кровью из-за бездушной политики Путина", – заявил один из участников.
Организаторы акции объявили "кровавый месяц" для имущества России в Чехии и определили список из 15 зданий.
США
В Америке многотысячные акции в поддержку Украины проходят в выходные дни. В будни посольство России также не оставляют в покое.
Вечером 14 апреля на фасаде дипломатического здание появилось изображения флага Украины. Правда, охрана посольства попыталась яркими прожекторами перебить желто-голубые цвета. Борьба шла несколько часов и у россиян ничего не получилось, написал в своем телеграм-канале советник министра МВД Антон Геращенко.
Обстановка
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия полностью или частично разрушила 324 больницы, среди них – 14 детских. Москва продолжает свои преступления против мирных граждан Украины.
- СБУ опубликовала новый перехват разговоров оккупантов, который свидетельствует, что российские солдаты получают удовольствие от пыток украинцев.
- Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе обнаружили уже 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками. Продолжается эксгумация тел из братской могилы возле местной церкви.