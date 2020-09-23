МКС чуть было не столкнулась с космическим мусором: пришлось изменить орбиту

Международной космической станции удалось уклониться от столкновения с неизвестным космическим мусором. Об этом сообщил глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в Twitter.

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По его словам, маневр был удачно завершен и "астронавты выходят из укрытия".

Ранее американское космическое агентство сообщило, что экипаж МКС в связи с приближением фрагмента космического мусора в целях предосторожности переместился в корабль "Союз".

Еще раньше появилась информация, что прогнозируется опасное сближение МКС с неопознанным космическим объектом и планируется маневр для уклонения от столкновения. Для этого была проведена коррекция орбиты комплекса.

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Напомним, в августе NASA зафиксировала утечку воздуха в американской секции Международной космической станции и, чтобы обезопасить астронавтов от удушья, их отправили в российскую секцию.

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Мы также сообщали, что на Землю, в воды Тихого океана, после 56-летнего дрейфа в космосе упал самый старый спутник NASA.

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