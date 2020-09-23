Українська
$ 28,21
33,12
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

МКС чуть было не столкнулась с космическим мусором: пришлось изменить орбиту

23 сентября, 01:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Астронавтам пришлось укрыться в корабле "Союз"

Международной космической станции удалось уклониться от столкновения с неизвестным космическим мусором. Об этом сообщил глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в Twitter.

Реклама

По его словам, маневр был удачно завершен и "астронавты выходят из укрытия".

Ранее американское космическое агентство сообщило, что экипаж МКС в связи с приближением фрагмента космического мусора в целях предосторожности переместился в корабль "Союз".

Еще раньше появилась информация, что прогнозируется опасное сближение МКС с неопознанным космическим объектом и планируется маневр для уклонения от столкновения. Для этого была проведена коррекция орбиты комплекса.

Реклама

Напомним, в августе NASA зафиксировала утечку воздуха в американской секции Международной космической станции и, чтобы обезопасить астронавтов от удушья, их отправили в российскую секцию.

В тренде
Siri может заговорить на украинском – Apple ищет специалиста

Мы также сообщали, что на Землю, в воды Тихого океана, после 56-летнего дрейфа в космосе упал самый старый спутник NASA.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

NASA космос МКС астронавты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирусДругие регионы
В центре Минска возводят баррикады
В центре Минска возводят баррикадыДругие страны
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять