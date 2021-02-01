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Можно контролировать: ВОЗ нашла положительный признак в пандемии COVID-19

1 февраля, 21:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава ВОЗ призвал не ослаблять упреждающие меры

Всемирная организация здравоохранения отметила обнадеживающий признак в течении пандемии коронавируса COVID-19, который свидетельствует, что ее можно контролировать.

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Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

"Третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 во всем мире снижается. Во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне обнадеживающие новости", – заявил он.

По его словам, это показывает, что коронавирус можно контролировать, даже если появляются его новые варианты.

"Это показывает, что если мы будем продолжать применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, то сможем предотвратить инфицирование и спасти жизни", - отметил Гебрейесус.

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В то же время он предупредил, что страны не должны снижать введенные ранее меры и ослаблять бдительность.

"За последний год почти во всех странах были моменты, когда количество случаев COVID-19 снижалось и правительства слишком быстро отменяли меры, а люди ослабляли бдительность, после чего вирус с новыми силами возвращался", – отметил глава ВОЗ.

Напомним, по последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 103 млн, число жертв COVID-19 составило почти 2,3 млн человек.

Мы также сообщали, что в Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось – за последние сутки выявили 2030 новых случаев инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ коронавирус пандемия Тедрос Аданом Гебреисус
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