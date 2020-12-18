МВД Беларуси и Росгвардия заключили договор о сотрудничестве

Стороны будут взаимодействовать по ряду направлений

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ договорились о сотрудничестве.

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Согласно заявлению, опубликованному на сайте национального правового интернет-портала Беларуси, стороны будут сотрудничать по нескольким направлениям.

Среди направлений сотрудничества такие сферы:

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

охрана важных государственных объектов, специальных грузов;

борьба с терроризмом и экстремизмом;

государственный контроль в области оборота оружия;

охрана особо важных и режимных объектов;

охрана имущества физических и юридических лиц.

"Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с толкованием или применением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что взаимодействие МВД Беларуси и Росгвардии должно осуществляться на основании запросов заинтересованной стороны или же по инициативе другой стороны, если это представляет интерес.

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Подробнее в документе:

Недавно белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси.

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