МВД Беларуси и Росгвардия заключили договор о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ договорились о сотрудничестве.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте национального правового интернет-портала Беларуси, стороны будут сотрудничать по нескольким направлениям.
Среди направлений сотрудничества такие сферы:
- охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
- охрана важных государственных объектов, специальных грузов;
- борьба с терроризмом и экстремизмом;
- государственный контроль в области оборота оружия;
- охрана особо важных и режимных объектов;
- охрана имущества физических и юридических лиц.
"Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с толкованием или применением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что взаимодействие МВД Беларуси и Росгвардии должно осуществляться на основании запросов заинтересованной стороны или же по инициативе другой стороны, если это представляет интерес.
Подробнее в документе:
Недавно белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси.
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