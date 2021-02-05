"Мы должны быть готовы": в ВОЗ обеспокоены мутацией коронавируса

В организации считают, что "вирус все еще берет верх над человеком"

Хотя производители вакцин от коронавируса и уверяют, что их разработки действуют и против мутировавших штаммов, во Всемирной организации здравоохранения на этот счет нет уверенности.

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Об этом, как сообщает France 24, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Это большой вопрос. Я обеспокоен. Мы должны быть готовы", – сказал эксперт.

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Клюге призвал страны мира расширить свои возможности по секвенированию генома вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусного заболевания COVID-19.

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"Это жестокое напоминание о том, что вирус все еще берет верх над человеком", – добавил Ханс Клюге.

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Он также призвал страны европейского региона объединиться, чтобы ускорить темпы вакцинации населения от вируса, а конкурирующие фармкомпании – объединить свои усилия, чтобы "резко нарастить производственные мощности".

"Решения" или "стратегии" не существует. Мы должны стать лучше в том, что мы делаем, и мы становимся лучше", – добавил эксперт ВОЗ.

Напомним, что на фоне появившихся мутаций коронавируса США были вынуждены пересмотреть свою национальную стратегию вакцинации.

Также мы писали, что вакцина BioNTech/Pfizer оказалась в 10 раз менее эффективной против "британского" штамма коронавируса.

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