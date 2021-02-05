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"Ми маємо бути готовими": в ВООЗ стурбовані мутацією коронавірусу

5 лютого, 16:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В організації вважають, що "вірус все ще бере верх над людиною"

Хоча виробники вакцин від коронавірусу і запевняють, що їхні розробки діють і проти мутованих штамів, у Всесвітньої організації охорони здоров'я з цього приводу немає впевненості.

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Про це, як повідомляє France 24, заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Це велике питання. Я стурбований. Ми маємо бути готовими", – сказав експерт.

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Клюге закликав країни світу розширити свої можливості із секвенування генома вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусного захворювання COVID-19.

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"Це жорстоке нагадування про те, що вірус все ще бере верх над людиною", – додав Ханс Клюге.

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Він також закликав країни європейського регіону об'єднатися, щоб прискорити темпи вакцинації населення від вірусу, а конкуруючі фармкомпанії – об'єднати свої зусилля, аби "різко наростити виробничі потужності".

"Рішення" або "стратегії" не існує. Ми маємо стати кращими в тому, що ми робимо, і ми стаємо кращими", – додав експерт ВООЗ.

Нагадаємо, що на тлі з'явилися мутацій коронавірусу США були змушені переглянути свою національну стратегію вакцинації.

Також ми писали, що вакцина BioNTech/Pfizer виявилася вдесятеро менш ефективною проти "британського" штаму коронавірусу.

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