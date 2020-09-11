"Мы гордимся, что у нас мирный протест": белорусы рассказали об отличии от Майдана

В Беларуси шутят, что после массовых акций становится чище, чем до них

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси, которые после целой серии приключений оказались в Украине, рассказали, чем отличаются протесты в их стране от украинского Майдана.

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Об этом Игорь Кравцов и Антон Родненков рассказали в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Очень много различий. В Беларуси мы гордимся тем, что у нас мирный протест. И это очень соответствует, мне кажется, культуре, менталитету. У нас есть даже шутка, что до массового мероприятия у нас более грязно, чем после. Потому что люди снимают обувь, когда становятся на скамейки, они убирают за собой мусор", – отметил Кравцов.

По его словам, формат белорусского протеста – это "атмосфера праздника".

"Легальная форма протеста, то есть, подача жалоб, вот эти огромные очереди – это тоже формат белорусского протеста. Распределенный протест. Мы этим гордимся, честно говоря", – заявил он.

В свою очередь, Антон Родненков рассказал, что "на контрасте" с действиями протестующих особенно ярко видно, "насколько власть действует брутально и жестко".

"Все люди, которые выходят даже с этими веселыми плакатами и шутками, понимают, что в любой момент их могут задержать, уволить, сломать им жизнь, выслать их из страны. То есть, они все это понимают, и при этом продолжают действовать мирно и дружелюбно", – подчеркнул он.

Оппозиционер добавил, что у власти "есть только один ответ – дубинки и палки".

"Как говорят в белорусском обществе, их больше уже не станет, а нас – станет", – резюмировал Родненков.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее, будучи кандидатом в президенты Беларуси, Светлана Тихановская не смогла ответить на вопрос журналиста о Крыме и Донбассе. Она выступила "категорически против войны", но открыто призналась в отсутствии у себя программы касательно российской агрессии. Но позже со второй попытки Тихановская с запинкой рассказала, чей Крым.

В свою очередь белорусский оппозиционер Валерий Цепкало удивил заявлением о "гражданской" войне на Донбассе: "Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны".

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