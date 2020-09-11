Настоящий триллер: оппозиционеры из Беларуси рассказали, как оказались в Украине

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков, члены Координационного совета оппозиции, рассказали, что их попаданию в Украину предшествовал настоящий триллер.

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Подробности своих приключений они впервые раскрыли в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мы были задержаны неизвестными людьми в 10:30 в понедельник (7 сентября. – Ред.), чуть позже Марии (Марии Колесниковой, помощницы оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. – Ред.). Мы поднялись к ее квартире, спускались, и во дворе, как у нас обычно это бывает, бусик, и нас в этот бусик погрузили", – рассказал пресс-секретарь совета Антон Родненков.

Он добавил, что после задержания оппозиционеров целый день возили между разными управлениями МВД Беларуси.

"В 22:30 нас по отдельности всех погрузили в разные машины, в компании достаточно габаритных людей в черной одежде, в черных масках, в черных кепках, и я из этой машины в следующий раз вышел только на нейтральной территории", – заявил он.

В свою очередь исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Беларуси Иван Кравцов добавил, что после задержания с ними вели беседы "сотрудники", которые не представлялись и на требования пригласить адвоката отвечали отказом.

"Мне было сказано, что будет заведено уголовное дело. По нему они видят состав и возможный приговор от пяти до 12 лет лишения свободы. Потом вечером мне было сказано, что Мария Колесникова будет доставлена на территорию пункта пропуска. Мы тоже будем доставлены на территорию пункта пропуска", – объяснил он.

Он также добавил, что всех задержанных перевозили в отдельных машинах.

"Нас всех погрузили в отдельные машины, ехала целая колонна: два микроавтобуса, джип. И сотрудник спецслужб забрал мою машину от дома Марии Колесниковой. Он двигался с этой колонной тоже, впереди. Мы этой колонной приехали на границу. Там нам оформили документы, нам оформили страховки, нам сделали билеты в Турцию для меня и Антона, и в Мюнхен через Вену для Марии Колесниковой", – перечислил он.

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По словам оппозиционеров, вылет был запланирован из киевского аэропорта, а в пакете документов был даже тест на коронавирус от белорусского Минздрава.

"Меня вывели из машины, усадили за руль, прямо перед границей. Со мной сели два сотрудника в штатском. У них были паспорта Антона и Марии. Мы въехали на территорию пункта, они продемонстрировали эти паспорта пограничнику (белорусскому. – Ред.), он сверил паспорт Марии Колесниковой с лицом человека в маске, сказал "спасибо, все понятно", сверил паспорт Антона с лицом человека в маске, сказал "спасибо, все понятно". Сверил мой паспорт с моим лицом, и нас пропустили через границу", – отметил Кравцов.

В свою очередь Родненков отметил, что колонна машин остановилась только на нейтральной территории, между границами Украины и Беларуси.

"Уже остановились на нейтральной территории и мне сказали перейти в автомобиль Ивана, где он уже сидел за рулем", – сказал он.

Кравцов добавил, что после того, как двое мужчин оказались в салоне машины, из микроавтобуса силой вывели Марию Колесникову.

"После того, как ко мне сел Антон, силой вывели Марию Колесникову из микроавтобуса. …Она кричала: "Вы – преступники, вас всех ждет тюрьма, я никуда не поеду из Беларуси". Ее запихнули в машину, она сразу спросила, где ее паспорт, схватила этот паспорт и разорвала его на кусочки", – рассказал он.

По словам Родненкова, порванный паспорт она выбросила в окно, а один из "сотрудников" подхватил порванные бумаги и бросил их внутрь машины.

"Они мне бросили все эти листики, я сам видел, что там осталось от паспорта, очень плохое было состояние паспорта, было понятно, что с таким паспортом границу пересечь не удастся. В этот момент Мария открыла другое окно и из него выбралась, и пошла в сторону белорусской границы", – рассказал мужчина.

Второй оппозиционер отметил, что женщина выбралась из окна машины неимоверно быстро, и потом пешком отправилась в сторону Беларуси.

"Она гордо шла к границе Республики Беларусь. Мы крались с включенными фарами, освещая ей дорогу, она дошла до микроавтобусов, и там ее забрал человек в камуфляже, и отвел обратно в микроавтобус", – объяснил Кравцов.

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Родненков добавил, что после этого силовики попытались задержать и обоих мужчин, но те вовремя поняли, что происходит, и решили все же достичь Украины.

Оппозиционеры рассказали, что к украинскому пункту пропуска они прибыли около шести часов утра.

"Мы начали сразу говорить, что есть угроза для нашей жизни, и еще на протяжении около шести-семи часов мы общались еще с спецслужбами с украинской стороны. Конечно, обстановка была намного более спокойная. Но на протяжении шести-семи часов нас опрашивали пограничники, потом еще Служба безопасности Украины. Вопросы, конечно, были", – отметил Кравцов.

По словам Родненкова, "Лукашенко хотел показать, что очередной политик, лидер оппозиции, убежал из страны".

"К сожалению, этот план не удался и, скорее всего, они очень этому огорчены", – резюмировал он.

Напомним, что ранее стало известно об аресте Марии Колесниковой, которая отказалась выехать в Украину. Ее поместили в следственный изолятор Минска.

Тем временем в Минске продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.

Задержания в Минске 8 сентября

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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