В Беларуси арестовали оппозиционерку, которая порвала свой паспорт на границе

Член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, которую ранее задержали у границы с Украиной, арестована. Об этом сообщают СМИ.
"Мария Колесникова арестована. Она находится в минском СИЗО", -сообщает Telegram-канал "Свободный".
По данным Telegram-канала "Беларусь головного мозга", "Мария Колесникова нашлась в СИЗО №1 на ул. Володарского".
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова не по своей воле выезжали в Украину из Беларуси.
"Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси", – сообщил Геращенко.
В свою очередь российский оппозиционер Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook написал, что Мария Колесникова отказалась от принудительной эмиграции и порвала на границе паспорт, чтобы ее нельзя было "выкинуть из страны".
Тем временем в Минске продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.
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