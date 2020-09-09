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В Беларуси арестовали оппозиционерку, которая порвала свой паспорт на границе

9 сентября, 12:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Оппозиционерка находится в минском СИЗО

Член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, которую ранее задержали у границы с Украиной, арестована. Об этом сообщают СМИ.

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"Мария Колесникова арестована. Она находится в минском СИЗО", -сообщает Telegram-канал "Свободный".

По данным Telegram-канала "Беларусь головного мозга", "Мария Колесникова нашлась в СИЗО №1 на ул. Володарского".

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова не по своей воле выезжали в Украину из Беларуси.

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"Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси", – сообщил Геращенко.

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В свою очередь российский оппозиционер Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook написал, что Мария Колесникова отказалась от принудительной эмиграции и порвала на границе паспорт, чтобы ее нельзя было "выкинуть из страны".

Тем временем в Минске продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.

Задержания в Минске 8 сентября

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Мария Колесникова
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