COVID-апокалипсис в Индии. За сутки рекордное количество умерших, а вакцин катастрофически не хватает

Даже на фоне такой ужасающей ситуации в стране власти не хотят вводить серьезные карантинные ограничения в Индии

Несмотря на то что число новых случаев коронавируса в Индии снизилось, количество смертей ужасающее: за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 3689 человек, и это печальный рекорд.

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Сейчас Индия является эпицентром вспышки коронавирусной инфекции, и, как считают специалисты, ситуация там может ухудшиться.

Сайт "Сегодня" рассказывает, почему Индия оказалась на грани COVID-коллапса.

Лечение от коронавируса в Индии, фото: REUTERS / Danish Siddiqui

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Система здравоохранения не справляется с нагрузкой

За последние сутки в Индии заболели 392 488 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 19,56 млн. Согласно статистике, коронавирус в стране унес жизни 215 542 человек.

Из-за множества новых случаев коронавируса, которые ежедневно фиксируют в стране, больницы, морги и крематории переполнены. Только в Дели из-за нехватки кислорода за последнюю неделю умерли десятки людей.

Фото: REUTERS/Samuel Rajkumar

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Правительство все еще не видит оснований для введения локдауна

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Однако даже на фоне такой катастрофической ситуации власти по-прежнему неохотно вводят национальный карантин, ведь прошлогодний локдаун привел к рекордному падению производства – на 24%.

Ограничения ввели почти 10 индийских штатов и союзных территорий.

Резкий рост числа случаев также привел к нехватке медицинского персонала, и, по информации СМИ, правительство планирует позвать студентов-медиков в больницы для борьбы с коронавирусом.

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Какая ситуация с вакцинами?

Несмотря на то что Индия является одной из основных стран, где производят вакцины, ситуация с прививками оставляет желать лучшего. В нескольких штатах заявили, что у них нет необходимого количества доз, чтобы вакцинировать взрослых в возрасте от 18 до 44 лет. 2 мая первой дозой вакцинировались 84 599 жителей в возрасте от 18 до 44 лет. Полную вакцинацию прошли только 27,3 млн человек (2% населения страны).

Как мы писали ранее, украинцам по возвращении из Индии придется пройти обязательную самоизоляцию вне зависимости от результатов ПЦР-теста, а иностранцам вообще запрещено въезжать после визита в эту страну.

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