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На границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Есть раненые

29 апреля, 14:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Очередное обострение возникло на спорном участке границы двух стран – военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие

Между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка на границе.

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Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

"В местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия) ситуация обострилась. ... Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов", – говорится в сообщении.

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По данным Telegram-канала Mash, стрельба началась на спорной территории в районе водораспределительного пункта "Головной" – в обеих странах эту землю считают своей.

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Также канал опубликовал видео, как машины "скорой" доставляют раненых в больницу Исфары, приграничного города в Таджикистане.

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Раненых доставляют в больницу. Источник: Mash

В МЧС Кыргызстана сообщают о 15 пострадавших в перестрелке.

Тем временем, президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства по ситуации на границе, сообщает его пресс-служба.

По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

По данным портала 24.kg, парламент Кыргызстана собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить обострение на границе.

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Напомним, это не первый инцидент на спорном участке границы. В 2020 году в результате перестрелки в больницу попали четыре человека.

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