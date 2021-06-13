На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевке

Санкции США сильно ударили по населению страны, хотя направлены были против диктаторов

Куба отказывается от доллара. Фото Reuters

Не привозить с собой долларов просят туристов кубинцы, ведь американские наличные выводят из обращения. Из-за санкций США островное государство не может сбывать "зеленые". Гражданам, которые и так пережили в этом году денежную реформу, дали неделю, чтобы они перевели свои депозиты из иностранной валюты в национальную.

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Об этом рассказывает корреспондент "Сегодня" Яна Лукьянец.

Длинные очереди выстроились возле отделения банка. Жители кубинской столицы предпочитают снять свои сбережения в американской валюте.

"Ситуация гораздо хуже, чем я себе представлял. Хорошо тем, у кого есть родственники за границей. А мне что делать? Жить на то, что у меня осталось?" – говорит местный житель.

Стоят в очереди в банки с самого утра. Кубинцы перепуганы. Ведь в правительстве заявили – с 21 июня страна приостанавливает долларовые операции. А имеющиеся счета в иностранной валюте могут заморозить из-за санкций США, введенных еще администрацией Трампа.

"Люди должны понять правительство. Ведь эмбарго всегда имеет цель – подавление населения. Экономические ограничения напрямую влияют на источники дохода граждан", – отмечает гендиректор по вопросам США министерства иностранных дел Кубы Карлос Де Коссио.

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Кубинцев такие объяснения не утешают. Они снимают свои деньги и обменивают на национальную валюту – песо. Да еще и по очень невыгодному курсу.

"Сейчас один доллар стоит 24 кубинских песо. Это очень низкий курс. Тогда как остальные валюты стремительно дорожают. Даже пока я здесь стоял 10 минут, курс изменился. Больше всего подорожал евро", – говорит житель Гаваны.

Отменить эмбарго США просит и Евросоюз. Вашингтон хотел прижать бывших диктаторов – Кастро. А в итоге получилось, что страдают только рядовые граждане.

"ЕС никогда не поддерживал режима диктатур. Впрочем, в случае с Кубой, мы выступаем против экономической блокады страны. Ведь мы боремся постоянно за справедливость и права людей в ООН. Поэтому и в этом случае должны поддержать граждан", – призывает верховный представитель ЕС по по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Тем временем, Центробанк Кубы уточняет – пока речь идет исключительно об обороте бумажных долларов. Переводы в американской валюте финучреждения принимать будут. Но дальнейшие операции возможны только в нацвалюте – песо.

Напомним, США ввели новые санкции против Кубы в связи с нарушением прав человека и поддержкой главы Венесуэлы Николаса Мадуро.