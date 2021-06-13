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На Кубі заборонили долар. Переполохані кубинці продають американську валюту за безцінь

13 червня 2021 6:12

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Санкції США сильно вдарили по населенню країни, хоча направлені були проти диктаторів

Куба відмовляється від долара. фото Reuters

Куба відмовляється від долара. фото Reuters

Не привозити з собою доларів просять туристів кубинці, адже американську готівку виводять з обігу. Через санкції США острівна держава не може збувати "зелені". Громадянам, які і так пережили цьогоріч грошову реформу, дали тиждень, аби вони перевели свої депозити з іноземної валюти в національну.

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Про це розповідає кореспондент "Сьогодні" Яна Лук'янець.

Довжелезні черги вишикувалися біля відділення банку. Мешканці кубинської столиці воліють зняти свої заощадження в американській валюті.

"Ситуація набагато гірша, ніж я собі уявляв. Добре тим, у кого є родичі за кордоном. А мені що робити? Жити на те, що в мене залишилося?" – каже місцевий мешканець.

Стоять у черзі в банки від самого ранку. Кубинці переполохані. Адже в уряді заявили – від 21 червня країна призупиняє доларові операції. А наявні рахунки в іноземній валюті можуть заморозити через санкції США, запроваджені ще адміністрацією Трампа.

"Люди мають зрозуміти уряд. Адже ембарго завжди має за мету – пригнічення населення. Економічні обмеження напряму впливають на джерела доходу громадян", – зазначає гендиректор з питань США міністерства закордонних справ Куби Карлос Де Коссіо.

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Кубинців такі пояснення не втішають. Вони знімають свої гроші та обмінюють на національну валюту – песо. Та ще й за дуже невигідним курсом.

"Зараз один долар коштує 24 кубинських песо. Це дуже низький курс. Тоді як решта валют стрімко дорожчають. Навіть поки я тут стояв 10 хвилин, курс змінився. Найбільше подорожчав євро", – каже житель Гавани.

Скасувати ембарго США просить і Євросоюз. Вашингтон хотів притиснути колишніх диктаторів – Кастро. А в підсумку вийшло, що страждають самі пересічні громадяни.

"ЄС ніколи не підтримував режиму диктатур. Втім, у випадку з Кубою, ми виступаємо проти економічної блокади країни. Адже ми боремося постійно за справедливість та права людей в ООН. Тож і в цьому випадку маємо підтримати громадян", – закликає верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Тим часом, Центробанк Куби уточнює – поки йдеться винятково про обіг паперових доларів. Перекази в американській валюті фінустанови прийматимуть. Але подальші операції можливі лише у нацвалюті – песо.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Куби в зв'язку з порушенням прав людини і підтримкою глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

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