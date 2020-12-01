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Китай впервые высадил на Луне космический беспилотник: видео

1 декабря, 18:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Аппарат "Чанъэ-5" должен доставить пробы грунта на Землю в середине декабря

Модуль китайской лунной миссии "Чанъэ-5", который был запущен ранее в этом месяце, успешно высадился на поверхности спутника нашей планеты.

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Об этом сообщил канал CGTN, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

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Модуль приземлился возле вулкана Пик Рюмкера на северо-западе видимой стороны Луны, как и было запланировано.

Цель автоматической станции – собрать и доставить на Землю пробу грунта из вулканического района в Океане Бурь. Примерный возраст образцов – 1,2 млрд лет, что значительно меньше тех, что были доставлены на Землю астронавтами в ходе миссии "Аполлон".

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В Пекине планируют, что капсула с лунным материалом должна вернуться на Землю уже в середине декабря.

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"Чанъэ-5" состоит из четырех аппаратов. Станцию запустили в космос 23 ноября, а вечером 28 ноября модуль совершил маневр выхода на окололунную орбиту.

Этот аппарат стал первым из Китая, который был доставлен на Луну. Последней страной, которой это удалось, был СССР – в 1976 году на спутник была доставлена автоматическая межпланетная станция "Луна-24".

В дальнейшем КНР планирует запустить модуль "Чанъэ-6", чтобы получить образцы грунта с северной области Луны.

Больше о том, как Пекин планирует покорить единственный спутник Земли, читайте в материале "Зачем Китаю лунная программа и есть ли у него конкуренты?" на нашем сайте.

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