Китай впервые высадил на Луне космический беспилотник: видео

Модуль китайской лунной миссии "Чанъэ-5", который был запущен ранее в этом месяце, успешно высадился на поверхности спутника нашей планеты.
Об этом сообщил канал CGTN, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.
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Модуль приземлился возле вулкана Пик Рюмкера на северо-западе видимой стороны Луны, как и было запланировано.
Цель автоматической станции – собрать и доставить на Землю пробу грунта из вулканического района в Океане Бурь. Примерный возраст образцов – 1,2 млрд лет, что значительно меньше тех, что были доставлены на Землю астронавтами в ходе миссии "Аполлон".
В Пекине планируют, что капсула с лунным материалом должна вернуться на Землю уже в середине декабря.
"Чанъэ-5" состоит из четырех аппаратов. Станцию запустили в космос 23 ноября, а вечером 28 ноября модуль совершил маневр выхода на окололунную орбиту.
Этот аппарат стал первым из Китая, который был доставлен на Луну. Последней страной, которой это удалось, был СССР – в 1976 году на спутник была доставлена автоматическая межпланетная станция "Луна-24".
В дальнейшем КНР планирует запустить модуль "Чанъэ-6", чтобы получить образцы грунта с северной области Луны.
Больше о том, как Пекин планирует покорить единственный спутник Земли, читайте в материале "Зачем Китаю лунная программа и есть ли у него конкуренты?" на нашем сайте.
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