На Маршалловых островах зафиксировали первые случаи COVID-19

В Индонезии на Маршалловых островах зафиксировали первые случаи коронавируса.
Об этом сообщает The Guardian.
Жители островов находились на карантине и не контактировали с другими людьми. После прибытия военным рейсом с Гавайев коронавирус подтвердился у двух сотрудников гарнизона армии США.
"Мы можем заверить общественность, что это строго ограниченные случаи. Эти люди находились в карантине, и они остаются на карантине до сих пор", – сказали в правительстве.
Перед отъездом на Гавайи военные сдавали тест на коронавирус и у обоих он был отрицательным.
К слову, Маршалловы острова закрыли свои границы в начале марта, чтобы не допустить распространения вируса.
Ранее сообщалось, что из-за новых случаев коронавируса власти некоторых стран Европы усиливают карантин.
Также мы писали о том, что в большинстве стран Европы наблюдается крайне тревожная эпидемиологическая ситуация.
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