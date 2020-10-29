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На Маршалловых островах зафиксировали первые случаи COVID-19

29 октября, 05:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Военные заболели коронавирусом после поездки в Гавайи

В Индонезии на Маршалловых островах зафиксировали первые случаи коронавируса.

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Об этом сообщает The Guardian.

Жители островов находились на карантине и не контактировали с другими людьми. После прибытия военным рейсом с Гавайев коронавирус подтвердился у двух сотрудников гарнизона армии США.

"Мы можем заверить общественность, что это строго ограниченные случаи. Эти люди находились в карантине, и они остаются на карантине до сих пор", – сказали в правительстве.

Перед отъездом на Гавайи военные сдавали тест на коронавирус и у обоих он был отрицательным.

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К слову, Маршалловы острова закрыли свои границы в начале марта, чтобы не допустить распространения вируса.

Ранее сообщалось, что из-за новых случаев коронавируса власти некоторых стран Европы усиливают карантин.

Также мы писали о том, что в большинстве стран Европы наблюдается крайне тревожная эпидемиологическая ситуация.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Маршалловы США военные коронавирус
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