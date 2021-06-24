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На месте школы в Канаде нашли безымянные могилы 751 ребенка

24 июня 2021 20:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Индейских детей больше века тысячами изымали из их семей и помещали в антисанитарные, плохо отапливаемых, а порою и частично недостроенные здания

Не менее 6 тысяч индейских детей погибли при попытке канадских властей их ассимилировать. Фото: коллаж "Сегодня"

Не менее 6 тысяч индейских детей погибли при попытке канадских властей их ассимилировать. Фото: коллаж "Сегодня"

В Канаде продолжают находить жуткие напоминания о прошлом страны – вдобавок к двум сотням детских могил в Британской Колумбии еще 751 могилу обнаружили в провинции Саскачеван

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Об этом сообщает CBC.

Находка была сделана активистами организации Cowessess First Nation на месте бывшей школы-интерната для детей коренных народов, которая действовала с 1899 по 1997 год. Все могилы при этом были без опознавательных знаков.

"Они заставили нас поверить, что у нас нет души. Они унижали наше человеческое достоинство, поэтому мы научились не любить то, кем мы являемся", – говорит бывшая ученица школы Флоренс Спарвье.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил свои соболезнования, заявив, что его "сердце разбито".

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"Мы не можем их вернуть [детей], но мы будем чтить их память и расскажем правду об этих несправедливостях", – говорится в его официальном заявлении.

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Стоит отметить, что в XIX-XX веках в ведении канадского правительства находились более 130 школ-интернатов, созданных для ассимиляции коренного населения. Во время пребывания в таких интернатах индейским детям не позволялось говорить на родном языке и отправлять религиозные обряды.

С 1863 по 1998 год более 150 тысяч индейских детей изъяли из семей и переместили в такие школы. Они жили в антисанитарных условиях, плохо отапливаемых, а порою и частично недостроенных зданиях.

В результате, по разным оценкам, около 6 тысяч детей умерли. А те, кто выжил, рассказывали о физическом и сексуальном насилие со стороны сотрудников администрации учреждений.

В 2008 году правительство Канады принесло официальные извинения за подобные практики и создало комиссию, чтобы расследовать бесчеловечное обращение с индейскими детьми.

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О чем еще говорили в Украине и мире 24 июня, смотрите в видеосюжете:

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