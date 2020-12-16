На одинокий остров в Тихом океане вынесло нарколодку с 649 кг кокаина

Контрабандисты могли бросить судно в опасной ситуации либо оно могло потеряться во время шторма

Полиция тихоокеанского государства Маршалловы острова обнаружила на одном из удаленных атоллов лодку с наркогрузом, который уже назвали самым крупным в истории страны.

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Об этом сообщает телеканал France24, ссылаясь на генерального прокурора Маршалловых островов Ричарда Хиксона.

5,5-метровое судно обнаружили на пляже атолла Айлук еще на прошлой неделе. А в его отсеке под палубой находилось 649 килограммовых упаковок кокаина с пометкой "KW". Загадку ситуации добавляет то, что на борту лодки никого не было.

Генпрокурор считает, что судно пересекло Тихий океан из Центральной или Южной Америки и дрейфовало один или два года, прежде чем оказаться на атолле.

15 декабря все, кроме двух упаковок наркотиков, были уничтожены. Две оставшиеся передадут Агентству по борьбе с наркотиками США для анализа.

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Стоит отметить, что на Маршалловых островах нередко выявляют лодки с наркотиками, однако эта партия является самой крупной из всех.

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Как именно лодка попала на Айлук, неизвестно. Контрабандисты могли бросить ее в опасной ситуации либо она могла потеряться во время шторма.

Напомним, что в ноябре бельгийские правоохранители перехватили в одном из портов 11,5 тонны кокаина – это стало самой крупной в истории страны партией наркотиков, которую прислали в качестве контрабанды.

А в августе в Папуа – Новой Гвинее случилась авиакатастрофа самолета с полутонной кокаина.

Также смотрите сюжет о партии наркотиков на миллиард долларов, которую ранее перехватили в США:

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