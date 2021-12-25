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На Рождество к Елизавете II ворвался мужчина с оружием

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
25 декабря, 18:55
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Полиция сумела вовремя отреагировать
Правонарушителем оказался19-летний юноша
Правонарушителем оказался19-летний юноша / Фото: Коллаж: Сегодня

На территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечает Рождество, проник мужчина с оружием, пишет ТАСС.

По информации правоохранителей, мужчина проник на территорию Виндзорского замка, но ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

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Нарушителем оказался 19-летний парень из города Саутгемптон. В данный момент нарушитель заключен под стражу.

"Вооруженный мужчина был задержан после проникновения на территорию Виндзорского замка в день Рождества", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что он был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием.

Елизавета II нарушила правила

Елизавете II пришлось отменить семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке из-за большого процента заразившихся новой мутацией COVID-19 – штаммом "Омикрон". Королева не поехала в Сандрингем, чтобы отмечать Рождество. Второй год подряд Ее Величеству приходится нарушать давнюю традицию. Елизавета II отмечает первое Рождество без Филиппа.

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Кроме того, за праздничным столом Елизавета II хотела видеть Меган Маркл и принца Гарри, но герцоги Сассекские отказались приезжать в Британию. По информации инсайдеров, пара собирается пообщаться с королевой и другими родственниками по видеосвязи.

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