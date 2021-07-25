Над Норвегией с грохотом пронесся огромный метеорит (видео)

Предполагают, что метеорит упал на Землю в лесу Финнмарка – всего в 60 км к западу от Осло

Метеорит над Норвегией / коллаж "Сегодня"

Необычно большой метеорит пронесся над югом Норвегии в ночь на воскресенье с "впечатляющим" звуковым и световым эффектом. Часть его, возможно, упала на Землю, недалеко от столицы Осло.

Реклама

Об этом сообщает Reuters, также много видео публикуют в соцсетях очевидцы.

Сообщения о необычном явлении начали поступать около часа ночи, причем люди видели светящийся шар, летящий на большой скорости даже на севере страны.

Веб-камера в Холместранде, к югу от Осло, запечатлела огненный шар, падающий с неба с яркой вспышкой, осветившей пристань для яхт.

По данным местной полиции, сообщений о травмах или повреждениях в связи с падением метеорита пока не поступало.

Реклама

Норвежские эксперты проанализировали видеозаписи и другие данные, чтобы определить место падения метеорита. По предварительным данным, он вероятно упал на Землю в большой лесистой местности под названием Финнмарк всего в 60 км к западу от столицы Норвегии Осло.

Но пока никаких обломков не обнаружили.

По словам одного из местных экспертов, метеорит двигался со скоростью 15-20 км в секунду и осветил ночное небо примерно на пять-шесть секунд.

"То, что у нас было прошлой ночью, было большим камнем, который, вероятно, двигался между Марсом и Юпитером, который является нашим поясом астероидов. И когда он проходит атмосферу, это вызывает грохот, свет и большое волнение среди нас (экспертов) и, возможно, некоторый страх среди других", – цитирует издание слова ученого.

Реклама

Напомним, в марте ученые зафиксировали падение метеорита на востоке Кубы. После падения последовал взрыв. Кроме того, очевидцы происшествия рассказывали о "красном и белом свете".

Мы также писали, что в Сети появилось видео, как над Камчатским полуостровом в России взорвался метеорит.