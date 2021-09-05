Нападение акулы в Австралии: погиб молодой серфер

После нападения акулы Изумрудный пляж, который находится недалеко от Сиднея, решили закрыть

В Австралии погиб серфингист. Фото: коллаж "Сегодня"

В Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.

"Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия", - сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

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После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.

Не первый случай в Австралии

Рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы. Инцидент произошел в нескольких метрах от побережья Кокосовых островов.

На кадрах показано, как к Джошу, стоящему по колено в воде, устремляется небольшого размера хищник. Мужчина отбивается от агрессивной рыбы удочкой, а его друг Кейн кричит: "Выбирайся! Выбирайся оттуда!".

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