После визита Джонсона в Киев. Военные самолеты РФ прорывались в Британию

Великобритания перехватила и сопроводила четыре российских бомбардировщика, которые приближались к зоне ее интересов.
Об этом сообщил представитель Королевских ВВС, передает Reuters.
Инцидент произошел 2 февраля. Так, истребители "Тайфун" и заправщик Voyager были атакованы неопознанным самолетом, приближавшимся к зоне интересов Великобритании.
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"Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета "Медведь" (Ту-95 – Ред.)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании.
Визит Джонсона в Украину
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским возможную военную агрессию России против Украины. Кроме того, Британия анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.
- Визит также связан с новым альянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.
- Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за Украины.
- Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет поражением Путина, а также прокомментировал санкции против России.
- А президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать с Минскими соглашениями, на брифинге после переговоров с Джонсоном.