НАТО передает Путину военно-морской привет на Балтике

В учениях примут участие 14 стран-членов альянса, а также два кандидата на вступление в НАТО

Учения продлятся 12 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня у берегов Швеции стартуют ежегодные военно-морские учения НАТО Baltops, которые продлятся до17 июня. Об этом сообщает Североатлантический альянс.

В учениях примут участие 14 стран-членов альянса, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в НАТО.

Реклама

В общей сложности в учениях будут задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

В настоящее время в акватории Балтийского моря находятся три американских боевых корабля — большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого находятся подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, а также десантный транспорт-док USS Gunston Hall и ракетный эсминец USS Gravely.

Эти учения будут одними из крупнейших в Северной Европе, которые посвящены 500-летию морского флота Швеции. Стартовать они будут в Стокгольме. Затем последуют тактические маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона, завершатся учения в Киле (ФРГ).

Реклама

Путь Украины в НАТО

ВСУ переходят на стандарты НАТО

Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.