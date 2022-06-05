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НАТО передає Путіну військово-морський привіт на Балтиці

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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5 червня, 08:12
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У навчаннях візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також два кандидати на вступ до НАТО
Навчання триватимуть 12 днів
Навчання триватимуть 12 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні біля берегів Швеції стартують щорічні військово-морські навчання НАТО Baltops, які продовжаться до 17 червня. Про це повідомляє Північноатлантичний союз.

У навчанні візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також Швеція та Фінляндія, які подали заяву на вступ до НАТО.

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Загалом у навчаннях братимуть участь 45 бойових кораблів, 7 тисяч військовослужбовців та 75 літаків і вертольотів.

Зараз в акваторії Балтійського моря знаходяться три американські бойові кораблі – великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого перебувають підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт-док USS Gunston Hall і ракетний есмінець USS Gravely.

Ці навчання будуть одними з найбільших у Північній Європі, присвячених 500-річчю морського флоту Швеції. Стартуватимуть вони у Стокгольмі. Потім будуть тактичні маневри у водах Балтійського моря і повітряному просторі регіону, завершаться навчання в Кілі (ФРН).

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ЗСУ переходять на стандарти НАТО

Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

Було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси одержання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

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Герої не вмирають!

Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

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Кирило Яшар огли Агасиєв – старший лейтенант ЗСУ, командир взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Група під командуванням офіцера азербайджанського походження під час розвідки місцевості біля села Мала Рогань (Харківська обл.) знищила техніку окупантів, викривши позиції ворога. Герой України.
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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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