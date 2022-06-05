НАТО передає Путіну військово-морський привіт на Балтиці

Сьогодні біля берегів Швеції стартують щорічні військово-морські навчання НАТО Baltops, які продовжаться до 17 червня. Про це повідомляє Північноатлантичний союз.
У навчанні візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також Швеція та Фінляндія, які подали заяву на вступ до НАТО.
Загалом у навчаннях братимуть участь 45 бойових кораблів, 7 тисяч військовослужбовців та 75 літаків і вертольотів.
Зараз в акваторії Балтійського моря знаходяться три американські бойові кораблі – великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого перебувають підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт-док USS Gunston Hall і ракетний есмінець USS Gravely.
Ці навчання будуть одними з найбільших у Північній Європі, присвячених 500-річчю морського флоту Швеції. Стартуватимуть вони у Стокгольмі. Потім будуть тактичні маневри у водах Балтійського моря і повітряному просторі регіону, завершаться навчання в Кілі (ФРН).
Шлях України до НАТО
- 7 лютого 2019 року Верховна Рада підтримала законопроєкт Зеленського про внесення змін до Конституції щодо закріплення європейського та євроатлантичного курсу України.
- Наразі, як відомо, несподівано Росія почала вимагати від країн-членів НАТО гарантій невступу України до Альянсу. За версією Кремля, вони просто не хочуть, щоб на їхньому порозі стояли "натовські ракети"
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році.
- Двері НАТО залишаються відкритими для України, заявив укотре Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
- Днем раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що Україну на цей момент не чекають у НАТО.
ЗСУ переходять на стандарти НАТО
Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.
Було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси одержання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.