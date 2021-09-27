В Китае энергетическая катастрофа: не работают светофоры и просят не включать микроволновки

Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек

В Китае энергетический кризис, дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры. Коллаж: "Сегодня"

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого перестали отапливать дома, а на улицах не работают светофоры. В местных СМИ появляются новости об отравлении людей, пытавшихся отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит.

Об этом сообщает BBC.

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Проблемы с электричеством наблюдаются в провинциях:

Ляонин;

Гирин;

Хэйлунцзян.

В некоторых городах жителей просят не пользоваться в часы пикового спроса на электричество бойлерами и микроволновками, торговые центры закрываются раньше положенного времени.

В Китае автомобили ездят по шоссе в Шэньяне без освещения

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В китайских СМИ распространяется видео с автомобилями, едущими по шоссе в Шэньяне без освещения. При этом еще в десяти провинциях Китая, в том числе в промышленных центрах, уже введены ограничения на потребление электричества.

В Ляонине после внезапного отключения вентиляционной системы в заводском цеху 23 рабочих были госпитализированы с отравлением углекислым газом. В местных СМИ появляются новости об отравлении людей, пытавшихся отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит.

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Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек — именно столько живет в совокупности в трех провинциях.

Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает холодать. Министерство энергетики Китая распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления.

В Китае мощности солнечных и ветряных электростанций должны вырасти в три раза

Ранее мы сообщали, что мощности возобновляемых источников энергии в Китае могут вырасти в три раза уже к 2030 году. В основном это касается солнечных батарей и ветряной энергетики.

По прогнозам аналитиков, суммарно благодаря солнцу и ветру в 2030 году Китай получит 1630 ГВт:

совокупная мощность солнечных фотоэлектрических систем вырастет с 253,69 ГВт в 2020 году до 890,31 ГВт в 2030 году;

мощности наземной ветроэнергетики: с 279,04 ГВт до 742,62 ГВт за этот же период.