Українська
$ 27,46
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ни слова о Протасевиче. У Лукашенко впервые прокомментировали инцидент с самолетом

24 мая, 12:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Представитель МИД Беларуси утверждает, что вынужденная посадка самолета не противоречит международным нормам

В Беларуси утверждают, что принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, на борту которого находился журналист Роман Протасевич, якобы не нарушает международные нормы.

Реклама

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", - утверждает белорусский дипломат.

По его словам, белорусская сторона готова принять международных экспертов и предоставить все необходимые материалы об инциденте.

Читайте также: Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над Беларусью

В тренде
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"
Индию поражает "черный грибок". Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
Задержание Романа Протасевича в Минске: все подробности (обновляется)
Самолет экстренно посадиил в Минске для задержания Протасевича. Коллаж "Сегодня"
В тренде
Разговор пилотов самолета Ryanair с диспетчерами – опубликован фрагмент диалога (видео)
Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY
Реклама

"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", – заявил Глаз.

При этом дипломат никак не упомянул задержание Романа Протасевича, ради чего, как утверждает оппозиция власти Беларуси и вынудили самолет пойти на посадку.

Ранее сообщалось, что латвийская и польская авиакомпании перестанут летать над Беларусью.

Латушко рассказал о деталях вынужденной посадки самолета в Минске. Источник: t.me/latushka

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировалиДругие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять