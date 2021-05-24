Ни слова о Протасевиче. У Лукашенко впервые прокомментировали инцидент с самолетом

Представитель МИД Беларуси утверждает, что вынужденная посадка самолета не противоречит международным нормам

В Беларуси утверждают, что принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, на борту которого находился журналист Роман Протасевич, якобы не нарушает международные нормы.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", - утверждает белорусский дипломат.

По его словам, белорусская сторона готова принять международных экспертов и предоставить все необходимые материалы об инциденте.

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"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", – заявил Глаз.

При этом дипломат никак не упомянул задержание Романа Протасевича, ради чего, как утверждает оппозиция власти Беларуси и вынудили самолет пойти на посадку.

Ранее сообщалось, что латвийская и польская авиакомпании перестанут летать над Беларусью.

Латушко рассказал о деталях вынужденной посадки самолета в Минске. Источник: t.me/latushka

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске