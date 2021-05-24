Никаких стримов с акций: Лукашенко "заткнул" СМИ в Беларуси

Протесты в Беларуси: REUTERS/ANI
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который еще сильнее ограничит работу журналистов на массовых акциях протеста и усложнит борьбу задержанных демонстрантов в судах.
Об этом сообщили на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Среди нововведений теперь в стране запрещено:
- освещение журналистами несогласованных властями акций в режиме реального времени;
- организация журналистами и их участие в массовых мероприятиях;
- сбор, получение и использование денежных средств, иного имущества, а также оказание услуг для возмещения расходов людей, обвиняемых в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.
Кроме того, Лукашенко подписал и закон, регулирующий работу СМИ. Теперь им запрещено:
- публиковать результаты соцопросов на тему общественно-политической ситуации в стране без предварительной аккредитации;
- публиковать гиперссылки на запрещенную к распространению информацию и медиаматериалы;
- иностранцы (юридические лица и юридические лица с иностранным участием) не могут быть учредителями СМИ "независимо от времени их создания".
Также теперь интернет-провайдеры будут вынуждены по запросу властей блокировать копии ранее запрещенных интернет-ресурсов (зеркала).
Новые ограничения в Беларуси вступают в силу через месяц после их официального опубликования.
Напомним, что в феврале в Минске суд приговорил к двум годам колонии журналисток польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые во время ноябрьских протестов вели трансляцию с акции памяти погибшего протестующего Романа Бондаренко.