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Жодних стрімів з акцій: Лукашенко "заткнув" ЗМІ в Білорусі

24 травня, 17:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Журналістам заборонено транслювати відео з акцій протесту і збирати гроші для оплати штрафів засуджених демонстрантів

Протести в Білорусі: REUTERS/ANI

Протести в Білорусі: REUTERS/ANI

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ще сильніше обмежить роботу журналістів на масових акціях протесту і ускладнить боротьбу затриманих демонстрантів в судах.

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Про це повідомили на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Серед нововведень тепер в країні заборонено:

  • освітлення журналістами неузгоджених владою акцій в режимі реального часу;
  • організація журналістами та їхня участь в масових заходах;
  • збір, отримання і використання грошових коштів, іншого майна, а також надання послуг для відшкодування витрат людей, обвинувачених у порушенні порядку проведення масових заходів.

Крім того, Лукашенко підписав і закон, який регулює роботу ЗМІ. Тепер їм заборонено:

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  • публікувати результати соцопитувань на тему суспільно-політичної ситуації в країні без попередньої акредитації;
  • публікувати гіперпосилання на заборонену до поширення інформацію і мультимедійні матеріали;
  • іноземці (юридичні особи та юридичні особи з іноземною участю) не можуть бути засновниками ЗМІ "незалежно від часу їх створення".

Також тепер інтернет-провайдери будуть змушені за запитом влади блокувати копії раніше заборонених інтернет-ресурсів (дзеркала).

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Нові обмеження в Білорусі набирають чинності через місяць після їхнього офіційного опублікування.

Нагадаємо, що в лютому в Мінську суд засудив до двох років колонії журналісток польського телеканалу "Белсат" Катерину Андрєєву і Дарину Чульцову, які під час листопадових протестів вели трансляцію з акції пам'яті загиблого протестувальника Романа Бондаренко.

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