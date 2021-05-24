Жодних стрімів з акцій: Лукашенко "заткнув" ЗМІ в Білорусі

Протести в Білорусі: REUTERS/ANI
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ще сильніше обмежить роботу журналістів на масових акціях протесту і ускладнить боротьбу затриманих демонстрантів в судах.
Про це повідомили на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.
Серед нововведень тепер в країні заборонено:
- освітлення журналістами неузгоджених владою акцій в режимі реального часу;
- організація журналістами та їхня участь в масових заходах;
- збір, отримання і використання грошових коштів, іншого майна, а також надання послуг для відшкодування витрат людей, обвинувачених у порушенні порядку проведення масових заходів.
Крім того, Лукашенко підписав і закон, який регулює роботу ЗМІ. Тепер їм заборонено:
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- публікувати результати соцопитувань на тему суспільно-політичної ситуації в країні без попередньої акредитації;
- публікувати гіперпосилання на заборонену до поширення інформацію і мультимедійні матеріали;
- іноземці (юридичні особи та юридичні особи з іноземною участю) не можуть бути засновниками ЗМІ "незалежно від часу їх створення".
Також тепер інтернет-провайдери будуть змушені за запитом влади блокувати копії раніше заборонених інтернет-ресурсів (дзеркала).
Нові обмеження в Білорусі набирають чинності через місяць після їхнього офіційного опублікування.
Нагадаємо, що в лютому в Мінську суд засудив до двох років колонії журналісток польського телеканалу "Белсат" Катерину Андрєєву і Дарину Чульцову, які під час листопадових протестів вели трансляцію з акції пам'яті загиблого протестувальника Романа Бондаренко.