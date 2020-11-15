О чем Санду говорила с Зеленским в 2019 году: главное

Майя Санду, которая по последним данным подсчетов побеждает на выборах президента Молдовы, в июле 2019 года в качестве премьер-министра приезжала в Украину и встречалась с президентом Владимиром Зеленским. Вспомним, о чем говорили год назад политики.

Развитие экономического сотрудничества – обсуждалось увеличение товарооборота между Украиной и Молдовой, который мог бы превысить 1 млрд долларов.

– обсуждалось увеличение товарооборота между Украиной и Молдовой, который мог бы превысить 1 млрд долларов. Говорили о перспективах объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы . Зеленский заверил Молдову в надежности Украины как поставщика электроэнергии, а Санду заявила о необходимости теснее сотрудничать с Украиной в энергосекторе.

. Зеленский заверил Молдову в надежности Украины как поставщика электроэнергии, а Санду заявила о необходимости теснее сотрудничать с Украиной в энергосекторе. Обсуждались взаимные поездки граждан Украины и Молдовы по внутренним ID-картам , а также обеспечение развития украинских школ и способствование изучению украинского языка в Молдове.

, а также обеспечение развития украинских школ и способствование изучению украинского языка в Молдове. Санду назвала европейскую интеграцию и имплементацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом основными совместными с Украиной целями.

и имплементацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом основными совместными с Украиной целями. Обсудили совместный контроль над границей для защиты от преступности и контрабанды.

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Напомним, 15 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов президента, в котором, согласно результатам экзитпола и подсчета ЦИК более 90% бюллетеней, пророссийского президента Игоря Додона побеждает оппозиционный политик, экс-премьер Майя Санду.

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