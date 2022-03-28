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Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан обвинил РФ в провокациях

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28 марта, 04:00
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В самопровозглашенном Нагорном Карабахе возобновились военные действия
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Коллаж "Сегодня"
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Коллаж "Сегодня"

Минобороны Азербайджана опровергло заявление Минобороны России о том, что азербайджанские войска якобы отвели свои подразделения из района населенного пункта Фаррух.

Об этом сообщает ведомство страны.

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В ведомстве подчеркнули, что информация о выводе частей азербайджанской армии с этих позиций неправдива, и армия полностью контролирует оперативную ситуацию. Также ведомство опровергло заявление российской стороны, что режим прекращения огня якобы был нарушен Азербайджаном.

"Хотим еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Использование термина "Нагорный Карабах" в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, территориальной целостности Азербайджанской Республики", – говорится в сообщении.

Суть конфликта

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы.

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Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращ

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