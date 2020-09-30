Бои в Нагорном Карабахе не прекращаются, хотя накануне ООН призывала Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров.

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Что случилось в четвертый день войны, 30 сентября:

В течение дня противоборствующие стороны публиковали шокирующие цифры потерь со стороны врага. Список уничтоженной за день техники Армении по версии Азербайджана: 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ", 1 реактивная система залпового огня "Ураган", 4 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 4 гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, 1 боевая машина пехоты и 2 грузовика с личным составом. Армения заявила о таких потерях Азербайджана: 84 беспилотника, 8 "Градов", 7 вертолетов, 1 самолет, 1 ракетная установка "Смерч", 920 убитых военных. Данные от противника каждая из сторон опровергает, о своих потерях – умалчивает. Видео уничтожения боевой техники появляются по нескольку раз в день. Специалисты говорят, что вооруженные беспилотники в конфликте – только начало войны технологий. В Нагорном Карабахе, по опасениям, могут быть испытаны новейшие разработки Турции и России. Обе страны категорически отрицают свою помощь воюющим. Проблема в том, говорят специалисты, что в регионе сконцентрировано слишком много интересов, и ближайшие соседи стран – Иран, Россия, Турция – не заинтересованы в его укреплении. Украина сегодня сказала свое слово – поддержала территориальную целостность Азербайджана.

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Фото сбитого Су-25 опубликовала сегодня Армения. Они утверждают, что самолет был сбит турецким истребителем, который воюет за Азербайджан. Баку отвечает, что самолета было два, они врезались в гору и взорвались:

В тренде Одним абзацем. Четвертый день войны за Нагорный Карабах

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Фоторепортаж из обстрелянных сел по обе стороны фронта:

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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