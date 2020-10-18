Одним абзацем. Как прошла первая ночь нового перемирия в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном. Ужесточенные бои, которые длятся уже несколько недель не остановило заключенное неделю назад перемирие. Чтобы остановить войну, вечером 17 октября стороны снова заявили о договоренности прекратить огонь с полуночи 18 октября.

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Что происходило в регионе ночью 18 октября:

С 00:00 по местному времени в Нагорном Карабахе началось второе перемирие. Армения сразу после этого заявила о спокойной обстановке на линии соприкосновения, но Азербайджан ничего не прокомментировал. Впрочем, тишина длилась недолго. Спустя несколько часов после объявленного перемирия Армения заявила, что Азербайджан нарушил его, обстреляв из артиллерийских и ракетных орудий Нагорный Карабах. О жертвах этих обстрелов пока ничего неизвестно. В Азербайджане заявления о срыве режима прекращения огня пока никак не прокомментировали.

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Напомним, первое перемирие в нынешнем противостоянии за Нагорный Карабах было заключено в результате 10-часовых переговоров 10 октября, однако и тогда боевые действия не прекратились.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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