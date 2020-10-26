Одним абзацем. Третье перемирие в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно наступить 26 октября в 8:00 (6:00 по Киеву). Однако с самого утра Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертерского района. В свою очередь Ереван обвиняет противника во лжи.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 26 октября

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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что 26 октября в 8:00 утра (6:00 по Киеву) наступит гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе. Президент США Дональд Трамп приветствует очередную договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что без военной помощи Армения не могла бы почти 30 лет контролировать территорию Нагорного Карабаха. По его словам, азербайджанские военные уничтожили шесть зенитно-ракетных комплексов С-300, а также зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", беспилотники и самолеты. Несмотря на то, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, с самого утра Баку обвинил Ереван в обстреле Тертерского района. Однако Армения обвиняет противника во лжи и заявляет, что строго соблюдает режим прекращения огня.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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