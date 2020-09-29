Одним абзацем. Третий день войны за Нагорный Карабах

Прошел третий день обострения конфликта за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. Ранее мы рассказывали, что происходило в первый и второй дни противостояния.

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Вкратце о событиях 29 сентября:

Армения и Азербайджан не готовы к переговорам. Лидеры обеих стран заявили, что сначала должен перестать стрелять противник и только потом можно вернуться к диалогу. Обострилась ситуация вокруг якобы участия других стран в конфликте. Армения обвиняет Турцию в том, что та направила в Нагорный Карабах сирийских наемников, а в Азербайджан – турецких военачальников. И более того – якобы турецкий истребитель подбил Су-25 армянских ВВС. Турция и Азербайджан все отрицают. В ответ Баку заявил, что якобы армянская диаспора России готовит к переброске в Нагорный Карабах 20 тысяч добровольцев. Противоборствующие стороны заявляют о потерях своих и врага. Армения заявила, что уничтожила 790 азербайджанских военных, 137 танков и других видов бронетехники, 72 беспилотника, 7 вертолетов и 1 самолет, 1900 военных якобы ранены. О своих потерях обещает рассказать позже. Азербайджан не подтверждал эти данные, но сообщил о потерях среди мирного населения якобы от обстрелов со стороны Армении: погибли 12 мирных жителей, 35 – ранены, 66 домов и 8 гражданских объектов разрушены, погибло множество мелких и крупных животных. Мировые лидеры пытаются призвать воюющие страны сложить оружие. С Алиевым сегодня говорила Меркель, а Пашинян – снова позвонил Путину.

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Фото жителей Нагорного Карабаха, которые попали под обстрелы:

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