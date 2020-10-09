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Одним абзацем. Тринадцатый день войны за Нагорный Карабах

9 октября, 23:48

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В Москве проводят переговоры главы МИД Азербайджана, Армении и России

Почти две недели длятся боевые действия в Нагорном Карабахе. Алиев в очередной раз заявил, что переговоры возможны только после вывода армянских войск из зоны конфликта.

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Что происходило 9 октября:

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Азербайджан заявил об установлении контроля еще над девятью населенными пунктами – поселком Гадрут и рядом сел. Алиев назвал это "исторической победой", а Армения опубликовала видео, якобы опровергающее азербайджанское присутствие в Гадруте. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах мирных жителей. Также публикуют массу видео с уничтожением вражеской техники. Армения подозревает Беларусь в поставках ракет в Азербайджан, а Баку обвиняет Ереван в доставке снарядов гражданскими самолетами под видом гуманитарной помощи. В Париже армянская диаспора устроила демонстрацию в поддержку воюющей Армении. В Москве проходят переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России. Результатов этих переговоров ждут и в Европе – ЕС обсудит их 12 октября. По состоянию на 23:40 по Киеву, переговоры ведутся уже 8 часов.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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