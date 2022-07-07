Официально! Борис Джонсон уходит с поста премьера Великобритании

При этом Джонсон подтвердил дальнейшую поддержку Украины Лондоном

Борис Джонсон больше не премьер-министр. Фото: коллаж "Сегодня"

Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Борис Джонсон 7 июля объявил о решении покинуть должности премьера Британии и лидера Консервативной партии. В своем обращении он отметил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Выбирать нового главу партии должны начать уже сегодня.

При этом Джонсон подтвердил дальнейшую поддержку Украины Лондоном:

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"Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это будет необходимо", – обратился он к украинцам.

Чего ждать Украине из-за отставки Джонсона

По словам политолога Игоря Петренко, помощь Великобритании может слегка замедлиться, однако глобальных изменений в худшую сторону в отношениях с Украиной не произойдет.

"Джонсон – большой друг Украины, это факт. Но подход в поддержке нашей страны обусловлен не только личностью самого Джонсона. Это целенаправленная политика Великобритании. Даже если его пост займет новый премьер, для нас это в целом принципиально ничего не изменит. Да, новый глава правительства, возможно, начнет чуть меньше уделять внимания Украине, пока будет нарабатывать себе авторитет в глазах своих граждан, однако Украина все же очень важна для Великобритании в ее долгоиграющем плане возвращения своего мирового могущества и лидерских позиций в Европе", – заявил Петренко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе.

Также мы информировали, что невероятная помощь, которую оказывает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воюющей Украине, оценена высоким статусом почетного гражданина Одессы.