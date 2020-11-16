Окончательный итог выборов в Молдове: Санду стала президентом

Центральная избирательная комиссия Молдовы подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов.
Лидер оппозиции Майя Санду набрала 57,75% голосов.
Действующий президент Игорь Додон – 42,25%.
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Напомним, 15 ноября в Республике Молдова прошел второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду.
Раньше мы сообщали, что в первом туре выборов президента Молдовы Санду также набрала больше голосов, чем нынешний президент.
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