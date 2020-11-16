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В Молдове новый президент: кто такая Майя Санду

16 ноября, 02:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Санду со значительным отрывом обощла Игоря Додона на выборах

Победившая на выборах президента Молдовы 48-летняя Майя Санду – не новичок в политике, она прошла путь от должности министра образования до премьер-министра, она также была конкуренткой пророссийского действующего президента Игоря Додона и на прошлых выборах в 2016 году.

Где родилась и училась

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Майя родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдовы. Ее отец был директором крупного свиноводческого комплекса, а мама работала учителем.

В 1994 году Санду окончила Академию экономических исследований Молдовы по специальности "менеджмент". С 1995 по 1998 год изучала международные отношения в Академии государственного управления в Кишиневе. В 2010 году окончила Школу управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

Кроме румынского, владеет русским, английским и испанским языками.

Карьера

Около шести лет – с 1999 по 2005 год – занимала должность экономиста в представительстве Всемирного банка в Молдове. Затем какое-то время Санду работала в Министерстве экономики страны, а позже – координатором программы ООН по развитию.

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С 2010 по 2012 год работала советницей исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне (США).

С 24 июля 2012 до 2015 года была министром образования Молдовы и инициатором внедрения целого ряда реформ в этой сфере, которые многие критиковали.

В 2015-м создала платформу "В ногу с Майей Санду", которая впоследствии была преобразована в политическую "Partidul Acţiune şi Solidaritate" ("Партия Действия и Солидарности"), от которой она и шла на выборы в 2020 году.

В 2016 году первый раз попыталась стать президентом – была избрана общим кандидатом проевропейских партий PPDA и ПАС – но проиграла во втором туре пророссийскому кандидату от Партии социалистов Игорю Додону, который опередил ее на 4%.

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В июне 2019-го на фоне политического кризиса в Молдове была избрана премьер-министром страны, в этом статусе встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако уже в ноябре из-за очередного политкризиса вынуждена была оставить этот пост.

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В 2020-м, вновь попытав счастья на выборах президента, обошла Додона уже в первом туре, однако не набрала достаточно голосов для однотуровой победы.

Взгляды

Майя Санду считается проевропейским политиком, стремящимся к сближению Молдовы с Европейским Союзом, о чем она неоднократно заявляла, в том числе в контексте отношений с Украиной. По ее мнению, Игорь Додон во время своего президентства поссорился с ключевыми соседями и она намерена восстановить отношения с Румынией и Украиной, а также с ЕС и США.

В 2019 году во время визита в Берлин заявила, что значительная часть жителей Молдовы выступает за воссоединение с Румынией, но отметила, что принять такое решение можно только на общенациональном референдуме.

Не раз заявляла о необходимости борьбы с коррупцией в Молдове. "У нас очень большая коррупция, все знают, что у нас несправедливость. И люди уже не верят, что они смогут хорошо жить в нашей стране. Нужно вернуть людям эту веру", - рассказала о своих первых шагах на посту президента Майя Санду в комментарии "Сегодня" после первого тура выборов.

Что обещала в предвыборной программе

В программе кандидата в президенты Майи Санду в 2020 году было пять основных пунктов:

  1. Реформа юстиции.
  2. Развитие бизнеса, создание новых рабочих мест в сельской местности и снижение налогов для семей с детьми.
  3. Повышение пенсий – не менее 2 тыс. леев (около 3,5 тыс. грн).
  4. Повышение уровня жизни молдавских сел "Европейское село".
  5. Снятие международной изоляции Молдовы и сближение с Европейским союзом.
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