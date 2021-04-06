Организатором вечеринки с голыми моделями в Дубае оказался выходец из Украины – СМИ

Виталий Гречин известен как финансист, галерист и консультант американской Демократической партии

Основным организатором вечеринки с голыми моделями в Дубае, после которой были арестованы 12 украинок, предположительно, был выходец из Украины и гражданин США, финансист, галерист и консультант американской Демократической партии Виталий Гречин.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Виталий Гречин. Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

Как сообщается, Гречин еще подростком вместе с семьей эмигрировал в США. В свое время он пожертвовав крупную сумму президентскую кампанию Барака Обамы.

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У Виталия, по словам его киевского коллеги, есть свой собственный фейковый "Плейбой".

Виталий Гречин. Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

Через сайт американский галерист набирал девушек из далеких городов, которые хотели модельной славы, а после распоряжался ими по своему художественному усмотрению, сообщает канал.

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Напомним, что 4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе гостиницы в элитном районе. 6 апреля девушек в СИЗО посетил консул, им грозит штраф в размере 1,3 тыс. долл. и депортация из ОАЭ.

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