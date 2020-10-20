"Осталось 5 дней": Тихановская выдвинула силовикам Беларуси ультиматум

Оппозиционерка намекнула, что скоро у этих же правоохранителей будет новое демократической начальство

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская недавно выдвигала ультиматум президенту Александру Лукашеннко, а теперь обратилась к силовикам с требованием перейти на сторону народа и перестать выполнять приказы действующей власти.

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Об этом говорится в ее заявлении в Telegram.

Она отметила, что приказы их начальства незаконны и рядовые правоохранители не несут коллективную ответственность за действия против белорусского народа. Оппозиционерка предупредила, что скоро приказы будут уже от новой демократической власти

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"25 октября мы объявили народный ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств … Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", – заявила Тихановская.

Как сообщали новости "Сегодня", в городах Беларуси после воскресного "Партизанского марша" силовики задержали 236 человек. Более того, в МВД этой страны назвали протестующих фашистами.

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