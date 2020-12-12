Бали может открыться для туристов до Нового года

В настоящее время остров открыт только для внутреннего туризма

Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов к католическому Рождеству – 25 декабря.

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Об этом сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO).

"Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. По мнению ее представителей, остров полностью готов к открытию для иностранных туристов. И это может произойти в ближайшее время, до католического Рождества", – пишет издание.

Как отмечает газета, делегация посетила международный аэропорт Бали Нгурах-Рай и несколько туристических направлений. Стандарты безопасности были признаны "превосходными, если не лучшими". Власти индонезийского острова Бали планируют возобновить прием иностранных туристов в начале 2021 года. В настоящее время остров открыт только для внутреннего туризма.

Бали сильно пострадал от остановки международных путешествий, поскольку 60% ВВП приходится на доходы от туризма.

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Напомним, в Египте значительно смягчили карантинные ограничения, и украинцы, которые все еще ищут, где провести отпуск, с 1 и 2 июля смогут отправиться в эту страну – там откроют регулярное и чартерное авиасообщение.

Ранее мы писали, что в Еврокомиссии призвали не закрывать границы внутри ЕС – закрытие границ не помогло остановить распространение вируса, а только навредило внутренней торговле.

Украинцам разрешен въезд только в 52 страны мира. По данным Нацбанка, во втором квартале этого года количество туристических путешествий уменьшилась в 11 раз.

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