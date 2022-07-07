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Речь Джонсона после отставки: что будет с Украиной и Великобританией

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 июля, 15:36
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Премьер намекнул, как далеко он уходит от большой политики
Джонсон обратился как к своим сторонникам, так и противникам / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Джонсон обратился как к своим сторонникам, так и противникам / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Покинувший пост премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии Борис Джонсон сделал несколько важных заявлений в своей речи по поводу радикального решения.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные высказывания, опубликованные The Gardian и CNN.

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Украинский вопрос

Борис Джонсон заверил Украину, что Великобритания при любом премьере останется с нашей страной до победы.

"Я безмерно горжусь достижениями этого правительства — от осуществления Brexit до урегулирования наших отношений с континентом на более чем полвека, восстановления права этой страны принимать свои собственные законы в парламенте, развертывание самой быстрое кампании по вакцинации в Европе и самый быстрый выход из карантина, а в последние несколько месяцев лидируя на Западе в противодействии путинской агрессии в Украине. И позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется", – заверил Джонсон.

Стадный инстинкт

О решении министров дружно покинуть его правительство Джонсон сказал, что это "стадный инстинкт".

"В последние несколько дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много и когда у нас такие обширные полномочия, и когда мы на самом деле отстаем всего на несколько пунктов в опросах. Даже в среднесрочной перспективе после нескольких месяцев довольно неустанной борьбы и когда экономическая ситуация настолько сложна внутри страны и за рубежом. Я сожалею, что не преуспел в этих аргументах, и, конечно, мне больно не иметь возможности лично разобраться во многих идеях и проектах. Но, как мы видели, в Вестминстере силен стадный инстинкт. Когда стадо движется, оно движется", – сказал Джонсон.

О преемнике

Джонсон выразил оптимизм, что Великобритания получит хорошего нового премьер-министра.

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"И мои друзья в политике, никто не является незаменимым, и наша блестящая и дарвиновская система создаст другого лидера, столь же приверженного тому, чтобы вести эту страну вперед в трудные времена", – заключил Джонсон.

Своим избирателям

Покинувшие правительство Джонсона министры обвиняли его в том, что он держится за свое кресло. Джонсон объяснил, что хотел всего лишь выполнять обещания, данные электорату во время выборов в 2019 году.

"Я хочу сказать миллионам людей, которые проголосовали за нас в 2019 году, многие из которых голосовали за консерваторов впервые, спасибо за этот невероятный мандат, самое большое консервативное большинство с 1987 года, самую большую долю голосов с 1979 года. И причина, по которой я так усердно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать лично передавать этот мандат, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами продолжать делать то, что мы обещали в 2019 году", – сказал политик.

Лучшая в мире работа

Обратился Джонсон лично к своим избирателям и заверил, что это всего лишь "перерыв".

"Что касается вас, британская общественность, я знаю, что многие люди испытают облегчение, и, возможно, многие будут разочарованы. И я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире. Но это перерывы", – сказал политик.

Золотое будущее

В целом Джонсон верит, что все будет хорошо.

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"Быть премьер-министром — это постоянное обучение. Я путешествовал по всем уголкам Соединенного Королевства и в дополнение к красоте нашего природного мира я нахожу так много людей, обладающих такой безграничной британской оригинальностью и готовых решать старые проблемы по-новому, что я знаю, что даже если сейчас иногда все кажется мрачным, наше совместное будущее – золотое".

Обстановка

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