Джонсон назначил новый кабинет министров (фото)

Ранее сообщалось, что премьер-министр может подать в отставку

Сообщалось, что премьер-министр Великобритании отказался добровольно уходить в отставку / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил полную замену кабинета министров.

Об этом пишет BBC.

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Детали

"Мне сказали, что назначен полный кабинет", – отметил журналист издания.

Фото – скриншот, BBC.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подаст в отставку с поста лидера консерваторов. При этом Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера, пока не изберут нового лидера партии. Выборы могут пройти в октябре.

При этом, по информации Sky News, сам Борис Джонсон отказался добровольно уходить в отставку, несмотря на призывы членов правительства. В знак протеста свои должности в правительстве покинули уже 53 человека.

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Источник из офиса премьер-министра сообщал, что Джонсон планирует назначить людей на вакантные должности в правительстве.

Призывы к отставке

Поводом для отставки министров стал скандал из-за назначения Борисом Джонсоном на правительственный пост члена парламента Криса Пинчера, который обвиняется в сексуальных домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе.

Также до этого были и другие скандалы. В частности, возникал вопрос с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун. Также Джонсона уличали в том, что он говорил неправду в парламенте, от чего он отговаривался добросовестным заблуждением или плохой памятью.

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У Джонсона есть иммунитет на проведение голосования за нового лидера консерваторов, так как 6 июня этого года он получил вотум доверия. По действующим правилам, вопрос вотума доверия к Джонсону не могут выставлять на голосование до 6 июня 2023 года.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что премьер Великобритании Борис Джонсон "очень не любит" их страну. Таким образом, РФ "тоже его не любит".