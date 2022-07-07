Джонсон призначив новий кабінет міністрів (фото)

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр може подати у відставку

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії відмовився добровільно йти у відставку / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначив повну заміну кабінету міністрів.

Про це пише BBC.

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"Мені сказали, що призначено повний кабінет", – зазначив журналіст видання.

Фото – скриншот, BBC.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон подасть у відставку з посади лідера консерваторів. Водночас Джонсон продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єра, поки не оберуть нового лідера партії. Вибори можуть відбутися у жовтні.

При цьому, за інформацією Sky News, сам Борис Джонсон відмовився добровільно йти у відставку, попри заклики урядовців. На знак протесту свої посади в уряді залишили вже 53 особи.

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Джерело з офісу прем'єр-міністра повідомляло, що Джонсон планує призначити людей на вакантні посади уряду.

Заклики до відставки

Приводом для відставки міністрів став скандал через призначення Борисом Джонсоном на урядову посаду члена парламенту Кріса Пінчера, якого звинувачують у сексуальних домаганнях до двох чоловіків у закритому клубі.

Також раніше були й інші скандали. Зокрема, виникало питання з вечірками у резиденції Джонсона у жорсткий локдаун. Також Джонсона викривали, що він говорив неправду в парламенті, від чого він відмовлявся добросовісною помилкою або поганою пам'яттю.

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Джонсон має імунітет на проведення голосування за нового лідера консерваторів, оскільки 6 червня цього року він отримав вотум довіри. За чинними правилами питання вотуму довіри до Джонсона не можуть виставляти на голосування до 6 червня 2023 року.

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що прем'єр Великобританії Борис Джонсон "дуже не любить" їхню країну. Таким чином, РФ "теж його не любить".