У РФ по-дитячому відреагували на ймовірну відставку нелюбимого Джонсона

За словами Дмитра Пєскова, у Великій Британії "дуже заплутана політична система"

Влада Росії не любить Бориса Джонсона. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що прем'єр Великої Британії Борис Джонсон"дуже не любить" їхню країну. Таким чином, РФ "теж його не любить".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков зазначив, що урядова криза у Сполученому королівстві не може бути пріоритетом у роботі Кремля, але увагу на неї звернули.

"Що стосується самого пана Джонсона, він нас дуже не любить, ми його теж", – заявив прессекретар.

Крім того, Пєсков вважає, що у Великій Британії "дуже заплутана політична система":

"Керувати урядом може людина, яка взагалі не має громадської підтримки", – сказав він.

Джонсон таки піде у відставку

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон подасть у відставку з посади лідера консерваторів. Найближчим часом прем'єр зробить офіційну заяву. Про це повідомляє ВВС.

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Як стало відомо, Джонсон сьогодні подасть у відставку з посади лідера Консервативної партії.

Видання Sky News уточнює, що Джонсон продовжить виконувати обов'язки прем'єра, доки не оберуть нового лідера партії. Вибори можуть відбутися у жовтні.

До речі, 23 липня 2019 року Джонсон офіційно став лідером Консервативної партії Великої Британії. За результатами голосування членів партії він виграв вибори, набравши 92 153 голоси.

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Чого чекати Україні, якщо Джонсон все ж таки "піде"

За словами політолога, якщо Джонсон все ж таки піде у відставку, хоча про це рано говорити в найближчі півроку-рік, допомога Великої Британії може трохи сповільнитися, проте глобальних змін у гірший бік у відносинах з Україною не відбудеться.