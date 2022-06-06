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В Британии не поддержали отставку Джонсона

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 июня, 23:06
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За действующего премьера отдали 211 голосов из 180 необходимых
Джонсон остается премьером Британии/Фото: коллаж: "Сегодня"
Джонсон остается премьером Британии/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Великобритании прошло голосование за отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Политик получил вотум доверия.

Об этом сообщил политический корреспондент BBC Ник Эрдли на своей странице в Facebook.

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Подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вотум доверия в британском парламенте. Он получил 211 голосов из 180 необходимых. 148 парламентариев были против действующего премьера.

Результат огласил председатель комитета 1922 сэр Грэм Брэди:

"Я могу заявить, что парламентская партия доверяет премьер-министру".

Борис Джонсон получил 58,8% поддержки от Консервативной партии, при этом 41,2% высказались против нынешнего руководства. Проголосовал каждый член парламента от консерваторов.

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Отметим, что этот результат голосования ниже, чем 63%, полученные Терезой Мэй во время ее конкурса на лидерство в 2018 году.

Что было раньше?

В Великобритании уже не первый месяц говорят о недоверии премьер-министру Борису Джонсону из-за нашумевшей истории про вечеринки во время коронавирусных ограничений в стране. Отмечается, что голосование о недоверии может пройти уже на следующей неделе, однако многие не верят в возможную отставку премьера. Например, министр транспорта Грант Шаппс заявил, что Борис Джонсон получит вотум доверия.

По мнению лидера лейбористов сэра Кейра Стармера, это признак того, что избирателям "надоело" правительство.

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Выступая в программе BBC Sunday Morning, Шаппс сказал, что премьер-министрам приходится принимать трудные решения, и не все их одобрят. Он также отметил, что министров-консерваторов освистали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, но "они все же выиграли всеобщие выборы в 2015 году".

Он предположил, что на следующих выборах избиратели оценят, "хорошо ли правительство в целом поработало", и что для людей будут важны решения по Brexit, коронавирусу и экономике. Министр также настаивал на том, что Джонсон не потеряет вотума доверия среди своих депутатов.

Как отмечается, вотум доверия будет инициирован, если 15% депутатов-консерваторов – 54 из них – напишут письма или электронные письма с просьбой об этом. На данный момент 28 депутатов-консерваторов публично призвали Бориса Джонсона уйти в отставку в связи с разоблачениями нарушения правил COVID-19 на Даунинг-стрит.

Однако только член парламента сэр Грэм Брэди – председатель комитета 1922 года, который представляет депутатов от консерваторов, – точно знает, сколько официально депутатов подало просьб о вотуме доверия.

"Некоторые депутаты-консерваторы в частном порядке заявили BBC, что, по их мнению, порог для инициирования голосования может наступить на следующей неделе. Однако Шаппс сказал, что не думает, что на этой неделе будет голосование. На вопрос, сможет ли премьер-министр выиграть такое голосование, он ответил: "Да, выиграет", – отмечает издание.

BBC пишет, что давление на Джонсона с целью заставить его уйти в отставку усилилось с тех пор, как появились обвинения в том, что на Даунинг-стрит проходят вечеринки, в то время как ограничения, связанные с коронавирусом, все еще действовали.

В ходе расследования правонарушений в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека. Сам Джонсон был оштрафован за участие в вечеринке по случаю дня рождения, устроенной для него в Кабинете министров.

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