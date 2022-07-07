Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Отставка Джонсона ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Отставка Джонсона может быть опасной для Украины. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июля, 11:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа
Украина имеет веские основания бояться отставки Бориса Джонсона. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина имеет веские основания бояться отставки Бориса Джонсона. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают тяжелое экономическое положение в мире из-за войны в Украине и возможную отставкубританского премьера Бориса Джонсона.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

Реклама

Жертвами войны в Украине стали миллионы бедных людей по всему миру

Американская газета The Washington Post пишет, что жертвами войны в Украине стали миллионы бедных людей по всему миру. Тяжелое положение может ухудшиться, если мировая экономика скатится к предполагаемой рецессии.

Война в Украине привела к торговому дефициту в Германии

Издание The Wall Street Journal пишет, что война в Украине привела к первому торговому дефициту в Германии за более чем три десятилетия. Последствия российской войны в Украине привели к тому, что счета Германии за импорт энергоносителей резко возросли.

Цены на нефть могут значительно снизиться

Информагентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков City сообщает, что цены на нефть могут упасть до 65 долларов за баррель к концу этого года и до 45 долларов к концу 2023 года, если начнется спад спроса.

Реклама

ВСУ при помощи западного оружия уничтожает военные склады российских оккупантов

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что украинская армия с помощью западного оружия уничтожает склады и другие объекты, важные для российской логистики.

"И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов будут увеличиваться с каждой неделей", – цитирует издание слова президента Зеленского.

Украина имеет основания бояться отставки Джонсона

Британская газета The Telegraph пишет, что Украина имеет веские основания бояться отставки Бориса Джонсона. Премьер-министр продемонстрировал настоящую государственную мудрость в войне, оказав больше поддержки, чем его конкуренты.

Реклама

Спустя месяц после того, как премьер-министра Великобританиии Бориса Джонсона едва не отправили в отставку, глава правительства снова оказался в эпицентре скандала. Сразу несколько ключевых министров и сотрудников парламента подали в отставку из-за того, что Джонсон назначил заместителем "парламентского батога" (член парламента, ответственный за партийную дисциплину) экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в пьяном дебоше и сексуальных домогательствах к мужчинам.

Сайт "Сегодня" выяснил подробности скандала, а также попытался разобраться, лишится ли Джонсон премьерского кресла и как его отставка может повлиять на Украину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 7 июля
1
Личный состав 36650
Личный состав
2
Танки 1602
Танки
3
ББМ 3797
ББМ
4
Артиллерия 815
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 667
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2665
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Виктория Кравченко – офицер ВСУ, военный психолог, позывной – Победа. На боевых позициях – с 2014-го. Ее главная задача – чтобы наши воины всегда были в настроении, быстро адаптировались и сбрасывали психологическое бремя. А еще она – жена офицера, который служит в горячих точках, и любящая мать…
История психологических побед
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20512.7

Bitcoin Cash (BCH)

106.04

Binance Coin (BNB)

238.21

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

15.26

Litecoin (LTC)

50.32

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять