Отставка Джонсона может быть опасной для Украины. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа

Украина имеет веские основания бояться отставки Бориса Джонсона. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают тяжелое экономическое положение в мире из-за войны в Украине и возможную отставкубританского премьера Бориса Джонсона.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

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Жертвами войны в Украине стали миллионы бедных людей по всему миру

Американская газета The Washington Post пишет, что жертвами войны в Украине стали миллионы бедных людей по всему миру. Тяжелое положение может ухудшиться, если мировая экономика скатится к предполагаемой рецессии.

Война в Украине привела к торговому дефициту в Германии

Издание The Wall Street Journal пишет, что война в Украине привела к первому торговому дефициту в Германии за более чем три десятилетия. Последствия российской войны в Украине привели к тому, что счета Германии за импорт энергоносителей резко возросли.

Цены на нефть могут значительно снизиться

Информагентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков City сообщает, что цены на нефть могут упасть до 65 долларов за баррель к концу этого года и до 45 долларов к концу 2023 года, если начнется спад спроса.

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ВСУ при помощи западного оружия уничтожает военные склады российских оккупантов

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что украинская армия с помощью западного оружия уничтожает склады и другие объекты, важные для российской логистики.

"И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов будут увеличиваться с каждой неделей", – цитирует издание слова президента Зеленского.

Украина имеет основания бояться отставки Джонсона

Британская газета The Telegraph пишет, что Украина имеет веские основания бояться отставки Бориса Джонсона. Премьер-министр продемонстрировал настоящую государственную мудрость в войне, оказав больше поддержки, чем его конкуренты.

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Спустя месяц после того, как премьер-министра Великобританиии Бориса Джонсона едва не отправили в отставку, глава правительства снова оказался в эпицентре скандала. Сразу несколько ключевых министров и сотрудников парламента подали в отставку из-за того, что Джонсон назначил заместителем "парламентского батога" (член парламента, ответственный за партийную дисциплину) экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в пьяном дебоше и сексуальных домогательствах к мужчинам.

Сайт "Сегодня" выяснил подробности скандала, а также попытался разобраться, лишится ли Джонсон премьерского кресла и как его отставка может повлиять на Украину.