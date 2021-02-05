Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

Вакцинация также повлияла на снижение ежедневно выявляемых случаев

В ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) фиксируют сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом.

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Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

По ее словам, общество должно продолжать сохранять бдительность и соблюдать меры.

"Это (сокращение выявляемых случаев – Ред.) происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи" – отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что вакцины играют важную роль в снижении случаев COVID-19.

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Согласно статистике, за все время пандемии коронавируса зафиксировали более 105 миллионов случаев заражения. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2,29 миллионов человек. В то же время побороли болезнь 58,4 млн человек.

Напомним, что на фоне появившихся мутаций коронавируса США были вынуждены пересмотреть свою национальную стратегию вакцинации.

Также мы писали, что вакцина BioNTech/Pfizer оказалась в 10 раз менее эффективной против "британского" штамма коронавируса.

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