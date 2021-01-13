Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса

Папа Римский Франциск сделал прививку вакцины от коронавируса. Вакцинация проходила в Ватикане
Об этом сообщает AFP.
Папе Франциску 84 года. В молодости ему удалили часть одного легкого, что сделало его уязвимым для коронавируса.
Ранее Папа Римский Франциск назвал этическим долгом привиться от коронавируса.
"От этого зависят здоровье и жизнь других людей. Это этический выбор, потому что вы играете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете и своими жизнями и других", – сказал он.
Напомним, Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 предоставил "специальную индульгенцию" всем верующим, которые покаялись в течение года.
Отметим, Франциск считает, что пандемия COVID-19 стала ответом природы на спровоцированный деятельностью человека экологический кризис.
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