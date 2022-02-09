Папа Римский о ситуации вокруг Украины: Война – это безумие

Понтифик надеется на мирное урегулирование конфликта в Украине

Понтифик выступает за мир на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск, который провозгласил специальный день молитвы 26 января, связанный с ростом напряжения вокруг границ Украины, поблагодарил всех, кто молился. Об этом пишет пресс-служба Ватикана.

Понтифик лично в тот день возглавил эту ​​молитву, а завершая встречу с паломниками в среду, 9 февраля, он поблагодарил всех, кто откликнулся на его призыв, пожелав успешного результата дипломатическим усилиям.

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"Хочу поблагодарить всех людей и сообщества, которые 26 января объединились в молитве за мир в Украине. Не переставайте просить у Бога мира, чтобы напряжение и угроза войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы этому поспособствовали также и переговоры в Нормандском формате. Не забывайте: война – это безумие!" – отметил он.

Также он напомнил, что 11 февраля будет отмечаться Всемирный день больного. "Хочу вспомнить всех наших дорогих больных и пожелать, чтобы всем было обеспечено медицинское лечение и духовное сопровождение", – сказал он, призвав молиться за больных, их родственников, медицинских работников, капелланов и всех, кто занимается больными .

Ватикан на стороне Украины